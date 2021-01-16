مطالب خدمية ومعيشية في الفرق الحزبية بالسويداء

السويداء- البعث ميديا- رفعت الديك

عقدت الفرق الحزبية في البثينة وتعلا ورضيمة اللوا وخلخلة التابعة لشعبة شهبا للحزب بحضور مشرف الشعبة الرفيق انور الحسنية وام الرمان والعفينة التابعة لشعبة القريا بحضور مشرف الشعبة الرفيقة روزانا الباسط وعتيل التابعة للشعبة الشرقية بحضور مشرف الفرقة الرفيق احسان ابو حجيلي وامتان وخازمة بحضور الرفيق بسام الطويل وفرقة الشهداء الثانية في مدينة السويداء بحضور الرفيق حسن الاطرش والمجدل وسميع التابعة للشعبة الغربية بحضور الرفيق وليد أبو عسلي مؤتمراتها السنوية.

وطالب الحضور بالعديد من القضايا الخدمية، أهمها دعم القطاع الزراعي والفلاحين ومربي المواشي، وضع حد لارتفاع الأسعار وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين، معالجة مشكلة سائقي السرافيس وتقاضيهم تسعيرة مرتفعة مغايرة للتسعيرة الموضوعة من قبل مديرية التموين وتأمين خطوط السير بين الريف والمدينة بشكل منتظم ، مشكلة الرسائل النصية بشركة تكامل وعدم وصولها لجميع المواطنين و ضياع مستحقاتهم التموينية، ووضع حد للخارجين عن القانون لإثارتهم الذعر والخوف بين السكان.

الرفيق امين فرع الحزب فوزات شقير تحدث خلال حضوره عدد من تلك المؤتمرات عن أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية واستعرض الرفيق شقير آخر التطورات من كافة جوانبها ، ولفت خلال حديثه إلى الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا وذلك بسبب المواقف الشجاعة للقيادة في وجه المؤامرات التي تحاك ضد البلد وأن تلك الضغوطات تأتي مع قرب الاستحقاق الدستوري ونوه إلى المسؤولية الكبيرة تجاهه وضرورة تكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات الرئاسية .

بدورهم الرفاق في قيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية تحدثوا عن أهمية النشاط الحزبي ودور الجميع في مجال التنظيم والأداء والحضور بين الناس ومتابعة كل الأمور الخدمية التي تهم المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة القصوى وضمن الإمكانات المتاحة .