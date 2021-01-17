ارتقاء مدني وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب الشمالي

لقي مدني حتفه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بلدة سجو بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

مصادر محلية أفادت، بحسب ما ذكرت وكالة سانا، بأن عبوة ناسفة انفجرت في سوق الخضار وسط بلدة سجو التابعة لمنطقة اعزاز بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن ارتقاء مدني وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ووقوع أضرار مادية في الممتلكات في محيط الانفجار.

كذلك أشارت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل إرهابي من مرتزقة النظام التركي وإصابة 5 آخرين.