روسيا تنفي رفض البرازيل اعتماد لقاح “سبوتنيك في”

نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي صحة المزاعم الإعلامية عن رفض السلطات الصحية البرازيلية اعتماد لقاح “سبوتنيك في” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صندوق الاستثمارات المباشرة قوله اليوم: إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن رفض الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية اعتماد “سبوتنيك في” ضمن إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة “غير صحيح”.

وأوضح الصندوق: أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاح وسيتم تزويدها بها قريبا، لافتا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض الاعتماد على اللقاح الروسي ضد كورونا.