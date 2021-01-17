عشرات القتلى بزلزال إندونيسيا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الأندونيسية إلى 56 قتيلا فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض.

وقالت السلطات المحلية: إن الزلزال البالغة قوته 6.2 درجات والذي وقع فجر الجمعة الماضي تسبب بسقوط 56 قتيلا ومئات الجرحى، كما تسبب بتشريد الآلاف، وذلك وفق وكالة فرانس برس”.

وأعاقت الانهيارات الأرضية التي أعقبت الزلزال والأمطار الغزيرة الوصول إلى أحد الطرق الرئيسية في المنطقة، كما تضرر المطار وأحد الفنادق بالإضافة إلى مقر الحاكم ولا يزال جزء من المنطقة بلا كهرباء.