كيف ستستخدم روسيا طائرات “السماء المفتوحة”؟

بعد انسحابها النهائي من معاهدة “السماء المفتوحة”، قررت روسيا استخدام الطائرات من طراز (تي يو 214 أو إن) لأغراض الاستطلاع.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال مصدر عسكري دبلوماسي: إنه يتم التخطيط لإعادة تأهيل الطائرتين من طراز (تي يو 214 أو إن) لتنفيذ وأداء مهام أخرى ويدور الحديث في المقام الأول عن تنفيذ مهمات استطلاعية ومراقبة مدى حماية المنشآت والمواقع العسكرية الروسية، لافتاً إلى إمكانية استخدام الطائرتين لمراقبة نتائج اختبار مختلف أنواع الأسلحة وتقييم فعالية التدريبات والمناورات.