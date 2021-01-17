مؤتمرات شعبة محردة للحزب.. مطالب بإحداث مركز صحي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

تستمر الفرق الحزبية العاملة بمجال شعبة الحزب بمحردة بعقد مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت فرقة محردة الثانية مؤتمرها بحضور عضو قيادة فرع حماة للحزب الرفيق إسماعيل سيفو، وعضو مجلس الشعب الرفيق ماهر قاورما، وأمين شعبة الحزب في محردة الرفيق حازم الشيخ.

ودعا المؤتمرون في مداخلاتهم إلى إحداث مركز صحي ثان في محردة، وزيادة كمية الأسمدة والمازوت الزراعي، وأن يتاح تقديم طلب التقاعد النسبي للمعلمين بالأشهر الثاني أو الثالث من السنة بدلا من الشهر الخامس، فضلا عن معالجة موضوع قلة مياه محردة حيث هناك شكوى من انقطاعها عن معظم أحياء المدينة.

كما طالبوا بحل مشكلة نقص بالكتب المدرسية في الثانوية الصناعية، وتعويض الأهالي الذين تهدمت منازلهم أثناء الحرب.

وقدم الرفيق سيفو عرضاً عن الوضع في سورية والمنطقة، مشيراً على الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ومقاومة الشعب السوري الصامد صد هذا الحصار، وأشار إلى أهمية المؤتمرات الحزبية باعتبارها محطات نضالية للوقوف على إنجازات الفرقة وواقع عملها ونشاطها وتقييمه، والعمل على تعزيز الإيجابيات وتصويب السلبيات إن وجدت.

وتحدث الرفيق سيفو عن الاستحقاق الرئاسي وإلى أهمية أن يتحول إلى عرس وطني كبير.

من جانبه أشار الرفيق أمين الشعبة إلى أهمية الالتزام بحضور الاجتماعات الحزبية وتطويرها من خلال الاستماع إلى هموم وطروحات الرفاق وتقديم الحلول المناسبة لمشكلاتهم.

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد