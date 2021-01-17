نابولي يسحق فيورنتينا بسداسية نظيفة

سحق نابولي ضيفه فيورنتينا بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتناوب على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من لورينزو إنسيني “هدفين” في الدقيقتين 5 و72، ودييغو ديم (د.36) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (د.38) والبولندي بيوتر زيلينسكي (د.45) وماتيو بوليتانو (د.89).