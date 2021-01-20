طهران: ترامب لم يقدم خلال حكمه غير الظلم والفساد

أكدت إيران أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يقدم خلال فترة حكمه غير الظلم والفساد وخلق المشاكل للشعوب والعالم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم: إن “ترامب وزمرته السوداء رحلوا وبقيت إيران بمقاومتها”، مضيفا: أن “ترامب ارتكب جرائم ضد الشعب الإيراني في ظل جائحة كورونا كما حاول الضغط على الحكومة الإيرانية لكنه فشل في ذلك”.

وأوضح روحاني أنه “إذا عاد الأمريكيون إلى التزاماتهم ولا سيما القرار 2231 وتعهدات الاتفاق النووي فإننا سنعود لالتزاماتنا وإذا لم يكن للطرف الآخر إرادة للالتزام بتعهداته فإننا سنواصل برنامجنا النووي”.

وأشار روحاني إلى أن الاقتصاد الإيراني ورغم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية استطاع أن يتجاوز الأزمات كما عادت الصادرات النفطية إلى سابق عهدها.