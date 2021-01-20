في ساعاته الأخيرة.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

قبيل ساعات من مغادرته البيت الأبيض، أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب عفوا كاملا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة بحق 70 شخصا آخرين.

وذكر بيان للبيت الأبيض: أنه من بين الأشخاص الذين عفا عنهم ترامب المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون الذي كان مستشارا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016.

كما شمل العفو وفق البيان إليوت برويدي الذي كان في السابق أحد أبرز جامعي التبرعات له وأقر العام الماضي بمخالفة قانونية إضافة إلى رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 28 عاماً لاتهامات بالف