“قسد” تختطف عدداً من المدنيين بينهم نساء في ريفي دير الزور والحسكة

أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في ريفي دير الزور والحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت منطقة يقطن فيها مهجرون في بادية بلدة طابية جزيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت 9 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة قالت مصادر محلية لـ سانا إن ميليشيا “قسد” اختطفت عدداً من أهالي قرية الصبيحية في منطقة الرميلان بالريف الشمالي الشرقي دون معرفة الأسباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأقدمت ميليشيا “قسد” أمس على مداهمة قرية معيزيلة بريف مدينة دير الزور الشمالي واعتدت على المدنيين فيها بالضرب واختطفت عددا منهم تحت تهديد السلاح واقتادتهم إلى جهة مجهولة.