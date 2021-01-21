الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن تشكيلة فريق الأحلام لعام 2020

ووفقاً لاستفتاء نظمه الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد وشمل ستة ملايين مشجع تم اختيار 11 لاعبا لتشكيلة الفريق توزعوا في حراسة المرمى مانوير نوير وفي خط الدفاع ألفونسو ديفيز وفيرغيل فان دايك وسيرخيو راموس وجوشوا كيميتش.

وجاء في خط الوسط الدفاعي تياغو ألكانتارا وكيفن دي بروين وفي خط الوسط الهجومي نيمار وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فيما تم اختيار روبرت ليفاندوفيسكي لخط الهجوم.