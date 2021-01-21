المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية في جزيرة قبرص شعر بها سكان المناطق الساحلية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 1ر5 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم جزيرة قبرص شعر بها سكان المناطق الساحلية.

وفي بيان حصلت سانا على نسخة منه أوضح المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز سجلت هزة أرضية بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم عند الساعة 27ر16 في جزيرة قبرص “شعر بها السكان في المناطق الساحلية في اللاذقية وطرطوس وبيروت”.

وكان مراسلو سانا أفادوا بوقوع هزة أرضية شعر بها السكان في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق وأعلن لاحقا المرصد الأوروبي للزلازل تسجيل هزة أرضية شدتها 4ر5 درجات على مقياس ريختر ضربت جزيرة قبرص.