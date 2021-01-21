الهاشمي يؤكد سورية صمام أمان المنطقة

شدد عضو المجمع العالمي لأهل البيت نقيب أشراف البحيرة في مصر السيد الطاهر الهاشمي، أن صمود سورية أفشل المخطط الإرهابي التقسيمي مشدداً على أنها صمام الأمان للمنطقة العربية.

ولفت الهاشمي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن الانتصارات التي حققتها سورية في جميع المجالات أحبطت مخططات الشر وأنقذت الكثير من دول المنطقة مشيراً بهذا السياق إلى أن سورية ومصر تجمعهما وحدة المصير والهدف وروابط تاريخية، موضحا أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية محاولة لمواصلة الضغط على الدولة السورية وشعبها الصامد.

وأكد أن قوات الاحتلال الأمريكي والتركي التي تتواجد بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تتحمل مسؤولية الإرهاب هناك مشيراً إلى أنها تمد التنظيمات الإرهابية بكل أنواع الدعم والإسناد لتنفيذ مخططاتها التآمرية.