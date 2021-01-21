بايدن يوقع عددا من القرارات التنفيذية تبطل قرارات سلفه

في أول يوم من ولايته، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن عددا من القرارات التنفيذية والتي أبطلت عدداً من قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم: أنه من بين القرارات التي وقعها بايدن فرض ارتداء الأقنعة في المباني الحكومية لمدة مئة يوم، ووقف انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، ووقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، إضافة إلى وقف حظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، وقرار تنفيذي لضمان المساواة العرقية، وآخر يعيد انضمام أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وقال بايدن خلال توقيعه القرارات التنفيذية: “ستساعد بعض الإجراءات التنفيذية التي سأوقعها اليوم على تغيير مسار أزمة كوفيد19 ومكافحة تغير المناخ بطرق لم نقم بها حتى الآن” واصفا الإجراءات بـ (نقاط بداية) كان قد وعد بها خلال حملته الانتخابية.

وأضافت الشبكة: أن بايدن يخطط لاتخاذ 17 إجراء تنفيذيا خلال الساعات الأولى من توليه منصبه والتحرك بشكل أسرع وأكثر قوة لتفكيك إرث سلفه أكثر من أي رئيس آخر.

كما طردت إدارة بايدن كبير موظفي البيت الأبيض تيموثي هارليث الذي عينته ميلانيا ترامب في هذا المنصب عام 2017 بعد أن كان مديرا للغرف في فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن.