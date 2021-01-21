تفجيرين في بغداد.. مقتل ثمانية عراقيين وإصابة 15 آخرين

أسفر تفجيرين إرهابيين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد عن مقتل ثمانية عراقيين وإصابة خمسة عشر آخرين.

مصدر في قيادة عمليات بغداد صرح بأن تفجيرا إرهابيا مزدوجا نفذه انتحاريان في سوق البالة والعسكري بساحة الطيران وسط بغداد، صباح اليوم، أدى لارتقاء ثمانية عراقيين وإصابة خمسة عشر آخرين في حصيلة أولية، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من عمال البناء وأصحاب البسطات.

كما لفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة وباشرت تحقيقا موسعا لمعرفة الملابسات.