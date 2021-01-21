رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم برصيد760 هدفاً.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن رونالدو بتسجيله هدف فريقه الأول في مرمى نادي نابولي في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم.

وتوزعت أهداف رونالدو في مسيرته على الشكل التالي 5 أهداف سبورتنغ لشبونة البرتغالي و118 مان يونايتد الإنكليزي و450 ريال مدريد الإسباني و85 يوفنتوس الإيطالي و102 منتخب البرتغال.