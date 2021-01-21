ريف حمص.. إصابات بانفجار غاز صغير في بلدة بلقسة

أصيب شخصان بجروح جراء انفجار غاز صغير سفري، بسبب تسرب الغاز منه في منزلهما ببلدة بلقسة بريف حمص الغربي.

رئيس بلدية بلقسة، كاسر السليمان، صرح لوكالة سانا، بأن انفجار الغاز وقع أثناء قيام ربة منزل بطهي الطعام قرب مدفأة حطب، ونتيجة تسرب مادة الغاز انفجرت الأسطوانة، ما أدى إلى إصابة ربة المنزل وزوجها إصابات بليغة ونشوب حريق كبير في المنزل وأضرار بجدرانه.

كما أشار إلى تعاون أهالي البلدة في إخماد الحريق وإسعاف المصابين إلى المشفى بحمص لتلقي العلاج المناسب.