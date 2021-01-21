طشقند.. اعتقال أعضاء خلية إرهابية تمول الإرهابيين في سورية

اعتقلت قوات الأمن في أوزبكستان خلية إرهابية تضم عددا من المتطرفين قاموا بجمع الأموال وإرسالها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأوضح مكتب الخدمة الصحفية لإدارة منطقة سيرداريا في بيان اليوم أن قوات وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين المتطرفين أنشؤوا مجموعة على موقع التلغرام وكانوا يجمعون الأموال بزعم ترميم المساجد ومنازل المتضررين من سيول الفيضانات في منطقة سردوبا غير أنهم قاموا بإرسالها إلى سورية لدعم الإرهابيين الموجودين فيها.

وأشار البيان إلى أن اثنين من منظمي هذه المجموعة كانا يقومان بالترويج لأفكار الإرهابيين المتطرفة بين السكان وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.