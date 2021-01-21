مندوب الصين: يجب إلغاء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب ضد سورية

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع في سورية أمس أن الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية أثرت بشكل مباشر على حياة السوريين وعرقلت وصول الإمدادات والخدمات الطبية اليهم.

وأشار تشانغ وفق وكالة شينخوا الصينية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل سياسي للازمة في سورية ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور الذي يجب أن يظل بعيداً عن أي تدخل خارجي لأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله بنفسه.