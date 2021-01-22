اختتام أعمال مؤتمرات الفرق الحزبية بفرع جامعة البعث

اختتمت الفرق الحزبية في فرع جامعة البعث عقد مؤتمراتها السنوية بمؤتمر فرقة كلية الطب بحضور أمين فرع جامعة البعث للحزب الرفيق الدكتور فائق شدود والدكتور عدنان الشيخ حمود عضو قيادة الفرع رئيس مكتب التعليم العالي.

وأكد شدود: أن كرامة المواطن العربي السوري فوق كل اعتبار ،فمن قدم الشهيد ومن وضع روحه فوق كفه لحماية أرض الوطن ومن صمد عشر سنوات حرب لم ولن يتخلى عن كرامته ولن يقبل المساومة بها مهما كان الثمن.

وأشار إلى الجهود المبذولة والأداء المتميز في المؤتمرات الحزبية التي أقيمت في فرع جامعة البعث للحزب وما لها من دور في بناء كوادر حزبية واعية فكراً وممارسة وحضوراً اجتماعياً ،وما جاء من ملاحظات وما تخللها من حوارات بناءة تنعكس بدون أدنى شك على العمل ليكون بحالته المثلى فالمجاملة لاتبني جامعة والواقع لايحتمل الترهل والمطلوب الإشارة إلى الخلل ومعالجته، إضافة إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين و أن الجامعة ستكون على الوعد في يوم الاستحقاق الرئاسي وهذا أقل ما يمكن تقديمه عربون ولاء ووفاء لسيد الوطن الذي بفضله صمد الجميع وانتصرت سورية.

وتمحورت مداخلات الرفاق حول قضايا حزبية و فكرية إضافة إلى مطالب خدمية تتعلق بتحسين الواقع التعليمي والعمل على بناء كتلة ثانية لكلية طب الأسنان إضافة لانشاء فرع للمساعدات السنية والعمل على تأمين سيارة إسعاف وسيارة إطفاء حريق في حالة جهوزية تامة لأي طارئ.

حمص-عادل الأحمد