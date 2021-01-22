العشارة يلحق الخسارة الأولى لصبيخان

في المرحلة الثانية من دوري محافظة دير الزور للدرجة الثانية المؤهل للتجمع النهائي للدرجة الأولى حقق العشارة فوزا مستحقا على ضيفه صبيخان وغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة جميلة كان طرفها الأفضل بعكس صبيخان الذي لم يقدم المستوى الذي قدمه بمباراته السابقة أمام الميادين .

ففي الشوط الأول سيطر العشارة على شوط المباراة من بابها لمحرابها وختم الشوط لمصلحته بقدم ( خالد سليمان ) .

اما الشوط الثاني تحسن أداء صبيخان قليلا وسجل التعادل من مباشرة بقدم المتألق ( محمد الشكور ) ولم يفرح صبيخان كثيرا بالتعادل ليحصل العشارة على مباشرة سددها محمد الحسين وضغط صبيخان ليحصل على مباشرة أخرى ويسجل منها الموهوب ( محمد الشكور ) وقبل غروب شمس المباراة ومن مرتدة سجل العشارة هدف الفوز بتوقيع ( حبيب حسين ) لتنتهي المباراة بفوز مستحق للعشارة متصدرا فرق مجموعته بثلاث نقاط .

دير الزور – مساعد العلي