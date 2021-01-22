الفرق الحزبية بفرع دير الزور تستمر بعقد مؤتمراتها السنوية

عقدت فرقة العثمانية التابعة لشعبة المدينة الثانية مؤتمرها السنوي وذلك بحضور الرفيق رائد الغضبان عضو اللجنة المركزية أمين الفرع ، والرفيق فاضل نجار محافظ دير الزور .

وأكد الرفيق الغضبان على أهمية المؤتمرات بما تطرحه من قضايا تنظيمية وخدمية ومعيشية، واستعرض أبرز التطورات السياسية في سورية والمنطقة، لافتاً على الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون مناسبة لتأكيد النصر على الإرهاب وبناء سورية وإعادة دورها في المنطقة.

بدوره تحدث الرفيق المحافظ عن الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة دير الزور في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية وخاصة الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطن والنيل من صمود الشعب مؤكداً على اهتمام المحافظة بالقضايا التي طرحها الرفاق الحضور والتي تلامس هموم المواطنين.

وتخلل المؤتمر العديد من الطروحات والمقترحات التي تم الرد عليها .

حضر المؤتمر كل من الرفاق ماجد سليمان رئيس مكتب التنظيم، وأمين وأعضاء قيادة شعبة المدينة الثانية ، والمحامي العام بدير الزور.

دير الزور- مساعد العلي