عمال المصارف يطالبون بزيادة الصرفات وتحديث الشبكة

عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرها السنوي بحضور أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير ومحافظ السويداء م.همام الدبيات والرفيق حسن الأطرش عضو اللجنة المركزية للحزب رئيس مكتب العمال والاقتصاد الفرعي .

رئيس مكتب النقابة عرض موجز للتقارير السنوية، وأنشطة مكتب النقابة خلال عام مضى، والخدمات المقدمة للعمال.

وقدم الرفاق الحضور العديد من المداخلات والمطالب تحسين الوضع المعيشي وسط غلاء الأسعار الجنوني ورفد القطاع المصرفي والمالي بعمال من كل الفئات لكافة القطاعات التابعة للنقابة وحل مشكلة التدفئة في القطاع المصرفي والمالية وتطوير العمل بالتأمين الصحي ليشمل كل العاملين وتعديل قيمة العقود وتحسين التعويضات للعاملين في حماية المستهلك وبدل الإجازات لفرق المراقبة والجولات وتأمين سيارات نقل الأموال في شهبا وصلخد وتحديث شبكة ونظام التشغيل تلافيا لخروجها عن الخدمة ورفع الحوافز بما ينسجم مع ارتفاع الأسعار للتجاري وإعادة منح الحوافز الإنتاجية للمصرف الصناعي وزيادة الصرافات وصيانة وتحديث الشبكة وأتمتة العمل لمديرية مال شهبا.

الرفيق شقير أثنى على المداخلات التي أظهرت الحرص على تمثيل العمال بصدق ونقل همومهم بأمانة، موضحا أن سورية عانت الحصار طويلا وقدرها أن تواجه الضغط لتسير في نهج يختلف عن ثوابتها ومبادئها التي لا تتنازل عنها ولا بديل عن المقاومة بشرف وعدم المهادنة، مشيراً إلى ضرورة مكافحة الفساد وأهمية المحاسبة، وعلى المستوى السياسي تناول الرفيق شقير أهم التطورات العالمية والمحلية .

ونوه إلى الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون دليلا جديدا على عمق الانتماء والوفاء للقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد.

محافظ السويداء عرض لتوجهات المحافظة والخطة الخدمية التنموية وتلبية الاحتياجات بالتشارك مع المجتمع الأهلي.

بدوره أكد الرفيق الأطرش على أهمية القطاع المصرفي والمالي ودور هذا القطاع الفاعل والمؤثر خلال سنوات الحرب وأجاب على بعض الأسئلة المطروحة بالمداخلات.

حضر المؤتمر الرفيق هاني أيوب رئيس اتحاد عمال السويداء وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدراء الدوائر المعنية وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال السويداء ورؤساء مكاتب النقابات..

السويداء- رفعت الديك