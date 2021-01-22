فرق الرقة الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها .. المطالبة بإيجاد حلول للقضايا العالقة

عقدت فرقة الرحبي مؤتمرها السنوي تحت شعار (سيظل البعث انتمائنا وفكرنا و مرجعيتنا ) وذلك بحضور أمين فرع الرقة للحزب الرفيق الدكتور عبد العزيز العيسى وأعضاء قيادة الفرع الرفيق أحمد الشين المشرف على شعبة الريف الأولى و الرفيق محمد الجويد رئيس مكتب الشباب الفرعي .

وعرض الرفيق ذيب حسين الدباس أمين الفرقة التقرير السنوي للمؤتمر والذي شمل على الجوانب السياسية و التنظيمية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وأهم المقترحات لمعالجتها من قبل المعنيين، ثم فتح باب المناقشات للحضور والتي تمحورت حول تأمين محروقات للري وتوصيل الكهرباء للمنازل التي لم تصلها التغذية الكهربائية وإيجاد حلول لمشكلة قناة الري وتعبيد الطرقات وخاصة التي تخدم المدارس وتخديم القرية بمستوصف وتوفير السماد وتأمين فرص عمل والمطالبة بفصل البلديات والإسراع بإصدار البطاقة الذكية في الريف المحرر والترخيص لمستودعات الأدوية.

وأكد الرفيق العيسى أمين الفرع على أهمية المؤتمرات التي تشكل فرصة للنقد البناء الذي يساهم في تطوير مؤسساتنا، كما أكد ضرورة أن يتمثل البعثي بقيم ومبادئ الحزب بشكل عملي في ظل هذه الأزمة التي تتطلب استنفار قوانا ونعد كوادر تحمل المسؤولية، وأضاف: إننا كبعثيين ننتظر الاستحقاق الرئاسي لنتوج من خلاله انتصارنا على الإرهاب بانتخاب سيادة الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة.

من جانبه أكد الرفيق أحمد الشين على ضرورة حضور الاجتماعات الحزبية ومتابعة التنسيب لصفوف الحزب و تثبيت العضوية العاملة للأعضاء العاملين الغير مثبتين العضوية العاملة.

حضر المؤتمر الرفيق الدكتور حسين جعفر أمين شعبة الريف الأولى و الرفاق أعضاء قيادة الشعبة.

الرقة – مساعد العلي