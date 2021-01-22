لمّس قضايا الناس و احتياجاتهم و تفعيل العمل الحزبي في مؤتمرات فرق اللاذقية

غطّت مداخلات و طروحات المؤتمر السنوي للفرقة الثانية و العشرين في شعبة المدينة الثانية للحزب في فرع اللاذقية مجمل مجالات و جوانب العمل الحزبي و التربوي و المهني و القضايا التي تلامس الواقع المعيشي و الاقتصادي و الثقافي و اغتنت أعمال المؤتمر الذي حضره الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الفلاحين الحزبي الفرعي بمناقشات هامة حول القضايا التنظيمية والتربوية و كل ما يتعلق بشؤون الرفاق العاملين بشعبة التربية إضاقة إلى مقترحات تربوية ليصار إلى معالجتها .

و أكّد الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين الفرع على أهمية هذه المرحلة في تقييم الأداء وتقديم الرؤى والأفكار الجديدة التي تتناسب مع الوضع الراهن و شدّد على مضاعفة الجهود للنهوض بالحالة التنظيمية وتطوير آفاق العمل الحزبي وتفعيل العمل الجماعي للارتقاء بالأداء وتعزيز تكامل الجهود لافتاً إلى ضرورة التلاحم والوقوف صفاً واحدا لمساندة الجيش العربي السوري الباسل الذي يحقّق الانتصارات العظيمة على مساحة الوطن بفضل حكمة وشجاعة القائد العظيم الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد

وأشار إلى التحديات التي تواجه سورية بفعل الحرب الكونية التدميرية التي يتعرض لها بلدنا الحبيب مبيناً دور الرفاق البعثيين في مواصلة العمل وحشد الطاقات واستثمار الإمكانات المتاحة لمواجهة الحصار الجائر المفروض على سورية للنيل من الشعب الصامد بلقمة عيشه

و نوّه الرفيق اسماعيل إلى الدور الهام في المرحلة القادمة من خلال المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري القادم الذي يشكل محطة هامة في تاريخ سورية المعاصرة والذي سيكون تتويجا للنصر الكبير .

تخلل المؤتمر عرضا للتقارير السنوية ومناقشة مجمل القضايا المطروحة على المؤتمر و قدّم الرفاق المؤتمرون عدداً من التوصيات والمقترحات كضرورة معالجة وصيانة مدرسة الشهيد أيهم ملاح وتسوية المدارس من حيث رفدها بالمعلمين والمدرسين والمستخدمين حسب عدد الشعب الصفية واستثمار ساحات المدارس للأنشطة الاجتماعية كذلك صيانة وتزفيت الطرق في الأحياء أمام مدرسة اليرموك والطريق الواصل إلى المعهد الصناعي وتنظيف الفوهات المطرية أمام تجمّع المدارس في حي قنينص وتأمين منفذ لبيع الخبز في أحياء عين ام ابراهيم ومشروع /ب / وسكن الشباب إضافة لتخفيض اسعار الكتب المدرسية وإدخال النظارات الطبيّة في الضمان الصحي وفتح صالة تابعة للمؤسسة السورية للتجارة الداخلية في حيي عين أم ابراهيم وحي الدن ومتابعة معلمي الحرف دراستهم أسوة بتعميق التأهيل التربوي وتوجيه المدارس الصناعية المهنية بتصنيع حاجيات المدارس

و أشار الرفيق المهندس مصطفى مثبوت عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الفلاحين إلى أهمية الطروحات و المداخلات و آلية متابعتها بما يدعم العمل الحزبي و الواقع التربوي و التعليمي . و عرض الرفاق أمين وأعضاء قيادة الشعبة المدينة الثانية لواقع العمل الحزبي على مستوى الشعبة و الفرق الحزبية و آلية متابعة الخطط و البرامج و المبادرات .

و تابعت شعبة المدينة الاولى عقد مؤتمراتها السنوية عقدت الفرقة الثامنة / صحة / مؤتمرها السنوي على مدرج مديرية الصحة بحضور الرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الشباب والرياضة الفرعي التي قدمت شرحاً عن كافة التقارير والمقترحات والتوصيات وأعطت الرفيقة تهاني شليحة قراءة عن الوضع السياسي بشكل عام وركزت بشكل كبير على أهمية المرحلة القادمة وماتحمله من استحقاقات كبيرة وهو الانتخابات الرئاسية التي سنبرهن ونثبت للعالم كله أن الخيار الوحيد هو الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

وتم الرد على جميع الاستفسارات والمداخلات. وفي الختام أكد المؤتمر على العهد والولاء لحزبنا العظيم وقائدنا المفدى أن نبقى أوفياء ملتزمين حتى بلوغ النصر النهائي. والخلود لرسالتنا….

و استعرض الرفيق خالد علبي أمين الشعبة الأولى لأهم محاور خطة العمل الحزبي و الشعبي على مستوى الشعبة و الفرق التابعة لمجال عملها بما يعزز حضور الجهاز الحزبي في الوسط الشعبي و المحيط المجتمعي حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة و عدد من أعضاء مجلس المحافظة.

و في شعبة جبلة الاولى عقدت فرق المدينة الثالثة و الجبيبات الثالثه و درغامو و الجبيبات الرابعه و المدينة الرابعة و قصابين وضهر بركات مؤتمراتها السنوية

بحضور الرفيق كامل زنتوت عضو قيادة الفرع رئيس مكتب التربية والطلائع و الرفاق لقمان بدور أمين شعبة جبلة الأولى والرفاق أعضاء قيادة الشعبة المشرفين على أعمال الفرق الحزبية والرفيقة ميساء صالح أمين سر مجلس الشعب والرفاق طاهر أسبر و علي محمود أعضاء مجلس محافظة اللاذقية وفعاليات المنطقة

و تمّت مناقشة التقارير السنوية و مداخلات الحضور التي تمحورت حول الواقع التنظيمي وأكد الرفيق عضو قيادة الفرع أن طروحاتهم محقة ومحط رعاية و اهتمام ومتابعة مؤكدا على المشاركة النوعية و الفاعلة في الاستحقاق الرئاسي و تجديد عهد الوفاء و الولاء لقائد الوطن الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

كما واصلت شعبة المنطقة الأولى عقد مؤتمراتها السنوية بعقد مؤتمر فرقة سنجوان وذلك بحضور الرفيق مصطفى مثبوت عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الفلاحين الذي تحدث عن أهمية المؤتمرات السنوية من مراجعة لعمل عام والبناء على الايجابيات وتلافي المعوقات والسلبيات منها وتفعيل وتبسيط لغة الحوار بين الرفاق واعتماد الروح الرفاقية بالعمل للوصول لأفضل النتائج والاهتمام بجيل الشباب لأنهم عماد الحزب ومستقبله وتفعيل و إغناء الاجتماعات الحزبية واللقاءات الاجتماعية وتبسيط الإجراءات و تلمّس هموم المواطنين والوقوف معهم وتلبية حاجياتهم ضمن الإمكانيات المتاحة وخصوصاً ذوي الشهداء والجرحى.

الرفيق مثبوت لفت إلى التحضير المثالي للعرس الوطني المتمثل بالانتخابات الرئاسية المقبلة تجسيدا ووفاء للرفيق الامين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

كما تمّ الرد على أسئلة واستفسارات الرفاق و استعرض الرفيق محمد حمودي أمين الشعبة والرفاق أعضاء قيادة الشعبة لخطط و برامج العمل و آليات متابعتها على مستوى الفرق الحزبية و القرى و التجمعات السكنية و في جميع القطاعات و المجالات.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء مجلس المحافظة عن الحي وفعاليات الحي .

اللاذقية – مروان حويجة