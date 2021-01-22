مطالب بتحسين الخدمات والوضع المعيشي في مؤتمر  نقابة عمال التنمية الزراعية بطرطوس

للأسبوع الثاني على التوالي يتابع اتحاد عمال طرطوس عقد المؤتمرات السنوية لنقابات عماله، تحت شعار ” وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا” حيث عقدت نقابة عمال التنمية الزراعية مؤتمرها وذلك في مبنى اتحاد عمال المحافظة بحضور الرفيق جمال غزيل عضو قيادة الفرع رئيس المكتب الاقتصادي والعمالي الفرعي، والرفيق أحمد خليل رئيس الاتحاد والرفيق عاطف حمود رئيس النقابة والرفيقة سميرة سليمان عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد والمشرف على أعمال المؤتمر.

وتركزت مداخلات أعضاء المؤتمر على إعادة النظر بتعويض متممات الراتب عن الزوجة والأولاد وتوزيع سلل غذائية للعمال بشكل دوري تسهيلا للظروف المعيشية الصعبة التي يتوجب تحسينها، كذلك منح اللباس العمالي لجميع مستحقيه من العمال، وتأمين البينزين والزيوت وزيادة عدد الدراجات لزوم العمل، إضافة إلى العمل على تطبيق قرار القيادة المركزية رقم / 319 / لتحويل جمعية خريجي المدارس والمعاهد الزراعية والبيطرية إلى نقابة، وتشميل المراقب البيطري بتعويض المخاطر واللباس والحوافز مكافأة للجهود التي يقوم بها. بدوره استعرض الرفيق حمود الواقع الخدمي للنقابة عن العام المنصرم، وأبرز ما تحقق للعمال من وصفات طبية وعمليات جراحية وقروض نقابية ومكافآت.

وتحدث الرفيق حمود عن التدمير الممنهج لمقدرات شعبنا والتي كان آخرها اندلاع الحرائق التي عمت مناطق ومساحات شاسعة من بقاع وطننا الحبيب، مؤكدا على إرادة شعبنا وبمشاركة طيبة من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد تم إعادة تشجيرها وبالتالي إعادة النضرة والخضرة والحياة للبيئة السورية.

وفي السياق أكد الرفيق جمال غزيل أن نقابة عمال التنمية الزراعية من أهم النقابات التي قامت بدور كبير خلال العام الماضي من خلال استنفار عمالها وبعمل دؤوب للتصدي لجائحة الجدري التي فتكت بالأبقار، وإخماد الحرائق التي اندلعت في المناطق الزراعية والحراجية.

كما أشار الرفيق غزيل إلى تعرض القطاع الزراعي لخسائر كبيرة جراء الحرائق التي طالت محاصيل القمح وسرقتها،.

ملف الأضرار نتيجة الحرائق تناوله مقداد درويش نائب مدير زراعة طرطوس خلال حديثه في المؤتمر، حيث بين أنه تم التعويض بمبالغ جيدة من قبل الحكومة لجميع المتضررين وبشكل مستمر.

وأوضح رمضان مرهج رئيس دائرة الهندسة والنقل أن موضوع إصلاح الآليات والمحروقات والصيانات مرتبط بالاعتماد المالي وفق خطة موضوعة من قبل وزارة الزراعة، من جهته بين مشهور حمدان مدير الشؤون الإدارية في زراعة طرطوس أن آلية منح اللباس العمالي يخضع لكتلة نقدية محددة.

رئيس اتحاد عمال طرطوس الرفيق خليل أكد أن عمال الوطن سيبقون الجند الأوفياء، المدافعون عن المصانع والمنشآت مهما كلف الثمن ، وكشفت الرفيقة بلسم ناصر عضو مكتب نقابة عمال الزراعة بطرطوس عن تقديم مذكرة بخصوص جمعية المراقبين والموضوع بانتظار إقراره، مؤكدة أن كافة المطالب العمالية تطرح أمام الاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي بكافة مستوياته، حيث تقدم الخدمات وتلبى المطالب ضمن الإمكانات ووفق الأنظمة.

حضر أعمال المؤتمر الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد ورؤساء اللجان النقابية في الدوائر التابعة للنقابة.

طرطوس – دارين حسن