البحارة تصطاد النسور.. تشرين ينتزع الصدارة من الكرامة 

البعث ميديا | سوار ديب

أعلن الدوري السوري الممتاز لكرة القدم عن نهاية مرحلة الذهاب بكل ما حملها من نتائج وصعاب، وتقلبات في النتائج ومستوى الفرق.

وانتهت الجولة الثالثة عشر من الدوري وحملت معها تغييرات كبيرة في قائمة الترتيب، حيث استطاع تشرين انتزاع الصدارة من الكرامة الذي حافظ عليها لعدة جولات، وبسجل نتائج لم يحققه منذ عشر سنوات.

تشرين تربع على صدارة مرحلة الذهاب بفوزه على الكرامة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية، سجله نديم الصباغ في الدقيقة 34 من الشوط الأول، ليرتفع رصيد البحارة إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن النسر الأزرق في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وفي بقية نتائج الجولة..

سجل الجيش الفوز على مضيفه جبلة بهدف وحيد، بواسطة الهداف التاريخي للزعيم محمد الواكد، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة خلف المتصدر تشرين بفارق الأهداف، ويبقى رصيد جبلة عند 17 نقطة في المركز السابع.

وحقق حطين الفوز على نادي الوثبة في اللقاء الذي أُجري على ملعب الباسل في مدينة حمص، بهدف دون رد سجله أحمد الأشقر ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، ويحافظ الوثبة على المركز التاسع بـ 16 نقطة.

وفي دمشق قلب الوحدة تأخره أمام ضيفه الساحل وهزمه بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للضيف محمد عوض في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، ليعادل النتيجة محمد الحلاق في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 73 سجل عبد الرحمن بركات هدف الفوز للأورنجي ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، ويبقى الساحل ضمن مثلث الخطر في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على ملعب الجلاء بدمشق، خسر نادي الحرجلة أمام ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وسجل للنادي الحلبي كلاً من إبراهيم الزين من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وأحمد الأحمد في الدقيقة 60، بينما سجل هدف تقليص الفارق لأسود ريف دمشق يوسف عرفة في الدقيقة 70، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، ويحافظ الحرجلة على مركزه العاشر برصيد 11 نقطة.

وفي مدينة حلب سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الحرية والفتوة الذي أقيم على ملعب الحمدانية، حيث سجل للحرية حسام الشوا في الدقيقة 45، وسجل هدف التعادل للفتوة شمس الدخيل في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرفع الحرية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر ما قبل الأخير، والفتوة برصيد أربع نقاط في المركز الأخير.

وفي ختام الجولة هزم الطليعة مضيفه الشرطة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجلاء بدمشق بهدفين دون رد، سجلهما خالد المبيض في الدقيقة 50، وزاهر خليل في الدقيقة 60، وبذلك يرتفع رصيد الطليعة لـ21 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد الشرطة عند 11 نقطة في المركز 11.

ترتيب الدوري السوري مع نهاية مرحلة الذهاب – الجولة 13

تشرين 30 نقطة

الجيش 30 نقطة

الكرامة 28 نقطة

حطين 26 نقطة

الوحدة 24 نقطة

الطليعة 21 نقطة

جبلة 17 نقطة

الاتحاد 16 نقطة

الوثبة 16 نقطة

الحرجلة 11 نقطة

الشرطة 11 نقطة

الساحل 6 نقاط

الحرية 6 نقاط

الفتوة 4 نقاط.