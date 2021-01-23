الفرق الحزبية بحلب تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

حلب – معن الغادري

تتابع الفرق الحزبية في فرع حلب عقد مؤتمراتها السنوية وذلك بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب المشرفين على الشعب الحزبية ، حيث عقدت اليوم فرق ( اخترين ،ريف مارع ، كفر غان ، كفر كلبين ، المدينة الأولى ، المركز الأول ) التابعة لشعبة اعزاز مؤتمراتها.

وناقشت العديد من القضايا السياسية والاحتماعية والمعيشية والإقتصادية والزراعية والخدمية

وتداخل عدد كبير من الرفاق فطالبوا بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتحسين الواقع المعيشي ورفع مستوى أجور ورواتب العاملين في الدولة وبما يتناسب مع الواقع الراهن ، وتعميق ثقافة التطوع والتشاركية والنهوض بالواقع التعليمي والخدمي ، وتطوير فكرة الاستئناس الحزبي وتطبيقها على انتخابات الإدارة المحلية القادمة ومراقبة الصيدليات من حيث الأسعار و صلاحية الادوية .

وبين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أنه لولا دماء شهداء سورية الطاهرة وصمود الشعب والجيش خلف القائد الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية ، منوها بالدور الوطني لكتائب ولواء البعث الذين كانوا الرديف الأول لجيشنا الباسل في مواجهة ودحر الإرهاب عن أرض الوطن والتي كانت الانطلاقة الاولى لتشكيل كتائب البعث من مدينة حلب ، حيث سطروا اروع ملاحم البطولة والفداء في سبيل عزة وكرامة الوطن خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأضاف لقد تعرضت سورية إلى أبشع انواع الحروب التي طالت الحجر والبشر والبنية التحتية، وبالرغم من كل ذلك لم يتمكنوا من النيل من عزيمة هذا الشعب الصامد في وجه حقدهم ، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ خطة الأمن الغذائي واستغلال كل شبر من الأراضي الزراعية واستثمارها.

من جانبه أجاب الرفيق محمد ربيع النبهان عضو قيادة الفرع المشرف على الشعبة على كافة استفسارات الرفاق الحضور المؤتمرين مبيناً أن الحصار الاقتصادي الجائر كان له الأثر السلبي على الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين وهذا يتطلب منا المزيد من الجهود والتواصل مع الجماهير ، مشيرا الى أهمية المرحلة القادمة وما تحمله من استحقاقات مهمة في المنطقة والعالم.

حضر المؤتمر امين وأعضاء قيادة شعبة اعزاز.

تصوير – يوسف نو