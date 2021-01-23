تسوية أوضاع عمال الأسمدة ورفع متممات الرواتب.. أهم مطالب عمال صناعة المواد الكيماوية بحمص

البعث ميديا – حمص – صديق محمد

عقد عمال صناعة المواد الكيماوية بحمص مؤتمرهم السنوي وتركزت مطالب عمال مناجم خنيفيس والشرقية برفع قيمة القوام الغذائي حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمطالبة بسيارة إسعاف مع كادر طبي وطبيب مقيم في مناجم خنيفيس والشرقية ،ورفع قيمة الحوافز والمكافآت التي حددت بسقف 2000 ليرة فقط لعمال المناجم وتعديل متممات الرواتب (التعويض العائلي – طبيعة العمل – وطبيعة عمل المنجم الخطرة ، وإعطاء سقف التعويضات للعاملين في المنجم بنسبة 40 % من الراتب المقطوع حسب قانون التأمينات الاجتماعية.

وتعويض اختصاص للعمال حاملي شهادة المعاهد المتوسطة ،ورفع سقف الوصفات السنية والنظارات الطبية ،وبنسبة حسم للعمال المتقاعدين في المشفى العمالي وإيجاد حل لوضع العمال الذين لم يتم التعاقد معهم في معمل السماد ولم يتم ندبهم لأي جهة ،ومعالجة معوقات التأمين الصحي في شركة الأسمدة وإعطاء ميزات موحدة لكافة العمال ،وضرورة إلزام شركة الـ STG بتزويد المصرف الزراعي كامل مستحقاته حسب العقد قبل التصدير لتحسين الواقع الزراعي .

كما طالب العمال برفع سقف صناديق النقابة وإلزام شركة صدى بتسديد اشتراكات الأخوة العمال للتأمينات الاجتماعية ومنح الوجبة الداعمة بما يتناسب مع أسعار السوق في شركة صدى ،بالإضافة لتزويد شركة صدى بقوائم مستحقي اللباس العمالي وضرورة تأمين اللباس الوقائي لكافة العاملين في قطاع الكيماوية نظراً لصعوبة طبيعة العمل ،والمطالبة بصرف المنح التي صدرت من السيد الرئيس وتشميل أبناء العمال بحسم للطلاب في التعليم المفتوح أسوة بأبناء منتسبي نقابة المعلمين ،وتنسيب العاملات في معمل أدوية ميديوتيك بالتأمينات الاجتماعية واشراك القطاع الخاص بصندوق المساعدة الاجتماعية وإعادة تأهيل معمل الأمونيا يوريا لسوء وضعه والمحاولة بإعادة أصحاب الخبرات الذين تم فسخ العقد معهم وذلك لضرورة سير العمل .

وتم الرد من المدراء المعنين على كافة مداخلات الأخوة العمال حيث حضر جميع مدراء القطاع الكيماوي ومندوب شركة الـ stg المؤتمر .