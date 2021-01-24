ارتفاع بالحرارة والجو شديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام بينما يكون شديد البرودة ليلا على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تستمر درجات الحرارة غدا بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3\ درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.