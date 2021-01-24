الخارجية النمساوية تحذر من عواقب استخدام السلاح النووي على البشرية

دعا وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ إلى الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، محذرا من عواقب استخدام السلاح النووي على البشرية جمعاء.

وشدد شالنبرغ في بيان نشره اليوم على موقع وزارة الخارجية النمساوية بعد يومين من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ على أن مخاطر استخدام أو وقوع حادث بأسلحة نووية هي أكثر من أي وقت مضى وتظهر مدى التهديد الجوهري في خضم دوامة التسلح النووي الجديدة لتصبح معه المعاهدة علامة فارقة لنزع السلاح وضمان الأمن في العالم.

وبين الوزير النمساوي أن الأسلحة النووية لا تزال موجودة وهي تهدد وجودنا جميعاً داعياً إلى إنهاء استخدام هذه الأسلحة.