العراق.. القبض على11 إرهابياً في الأنبار

ذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة التي انطلقت فجر يوم الجمعة حيث تمكنت التشكيلات من ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات “داعش” الإرهابية.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

في السياق ذاته أعلن قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام اليوم عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين وتدمير 3 أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء الأنبار.