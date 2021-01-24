فنزويلا تبدي استعدادها لفتح صفحة جديدة مع إدارة بايدن

أعربت فنزويلا عن استعدادها لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله في كلمة له: “نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن يستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم”، مضيفا أنه على استعداد “لقلب الصفحة” مع الإدارة الأميركية الجديدة.

من جهة ثانية أعلن مادورو عن تعرض خط أنابيب تابع للشركة الوطنية للنفط لانفجار إرهابي، منوها بأن الهجوم تسبب في حريق هائل سيطر عليه لاحقا عمال شركة النفط الوطنية.

واعتبر مادورو أن هذا العمل كان يهدف إلى التأثير على إمدادات الغاز في البلاد واصفاً مرتكبي الهجوم بـ”الإرهابيين والجبناء”.