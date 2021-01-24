قناة تونسية تروّج لعارضة أزياء صهيونية

بردود فعل غاضبة، عبر تونسيون عن رفضهم لقيام قناة “نسمة” بنشر تصريحات لعارضة أزياء “إسرائيلية” تفاخرت فيها بأصولها التونسية.

وحمل الخبر الذي نشر على موقع القناة حول يائيل شلبيا عنوان “أجمل فتاة في العالم.. أنا “إسرائيلية من تونس”.

وجاء في الخبر أن شلبيا (19 عاماً) تصدرت قائمة “TC Candler” السنوية كـ “أجمل 100 وجه في العام”.

ونقل موقع قناة “نسمة” عن العارضة قولها في حوار مع صحيفة ”the Sun” البريطانية: “لقد نشأت بطريقة خاصة جدا، وأنا ممتنة جدا لذلك. نشأت في مدينة صغيرة (شمال فلسطين المحتلة) في أسرة متدينة، كواحدة من خمس أخوات وأخوين. نحن متحدون للغاية، ولدينا عائلة كبيرة في تونس. في المنزل، نأكل الطعام التقليدي وهو المفضل لدي”.

ورأى ناشطون مناهضون للتطبيع أن نشر الخبر على موقع تونسي فضلاً عن إرفاقه بصور لشليبا من صفحتها على “انستغرام” يسهم في الترويج للفتاة “الإسرائيلية”، في بلد يعلن رفضه التام للتطبيع وتضامنه مع فلسطين وشعبها في نضاله ضد الاحتلال.