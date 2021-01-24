مستجدات كورونا في المكسيك والصين

أعلنت المكسيك تسجيل 20057 إصابة و1470 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة المكسيكية، فقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و752347 إصابة والوفيات 149084 حالة.

ورجحت الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة المعلنة.

من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عن تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس بينها 65 إصابة بعدوى محلية وذلك نزولا من 107 إصابات في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني 88991 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة.