مصرع وإصابة عدد من مسلحي “قسد” بريفي الحسكة ودير الزور

لقي عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي مصرعهم، وأصيب آخرون جراء هجمات متفرقة طالت تحركاتهم وآلياتهم من قبل مجهولين بريفي الحسكة ودير الزور.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل جراء إطلاق النار عليه على أطراف بلدة الحوايج شرق دير الزور في حين أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في وقت سابق انفجرت أثناء مرور رتل عسكري تابع للميليشيا قرب بلدة الكسرة غرب دير الزور ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.

وفي الحسكة أفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” على طريق تل حميس الهول جنوب شرق الحسكة ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها.