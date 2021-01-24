“مهرجان فن المقاومة” ينطلق تحت شعاري “زوال أميركا” و “سنهزم كورونا”

“مهرجان فن المقاومة”ينطلق بمشاركة 50 فناناً من دول العالم، والدورة الحالية تحمل شعاري “زوال أميركا” و “سنهزم كورونا”.

تلقى منظمو “مهرجان فنّ المقاومة” أكثر من ألف عمل فني مرشح للمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان.

وأعلن أمين قسم الرسوم المتحركة سيع مسعود شجاعي طباطبائي، أن أمانة المهرجان تلقت أعمالاً لرسامين من 50 دولة حول العالم.

وتقام الدورة الجديدة، وفق طباطبائي، تحت شعاري “زوال أميركا” و”إننا سنهزم كورونا”، موضحاً أن “بعض الاعمال المشاركة في قسم الرسوم المتحركة ستعكس هزيمة الكيان الأميركي، وتجسد رؤية الفنانين الدقيقة والمواكبة للتطورات، حول طبيعة الكيان الأميركي الموشك على الزوال”.

وبشأن شعار “هزيمة كورونا” نوه طباطبائي بأن “هذا الشعار لقي ترحيباً واسعاً من جانب العديد من الفنانين الاجانب؛ الذين قدموا في أعمالهم المشاركة صورة جديدة وجميلة حول الاجراءات الهادفة الى مكافحة الوباء العالمي”.