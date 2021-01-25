تحطم طائرة أمريكية تحاكي “سو 57” الروسية

تحطم أول نموذج تجريبي أمريكي لطائرة الجيل الخامس (جي ايه تي 5) التي صممت لتحاكي طائرات (سو 57) الروسية وأخرى حربية صينية كما نقل موقع سلاح روسيا.

ووفق معلومات لوزارة الدفاع الروسية فإن أساس تصميم الطائرة الأمريكية التي تحطمت يعتمد على مواصفات مقاتلة (سو 57) الروسية للجيل الخامس وكذلك بعض الطائرات الحربية الصينية.

وأشارت تقارير صحفية أمريكية نقلا عن مدير التجارب العملياتية والتقييمات في البنتاغون إلى أن الطائرة اعتمدت للمشاركة في اختبارات صواريخ (جو جو) و(جو أرض) وتدريب الطيارين وأفراد طواقم الدفاع الجوي وكذلك لوضع أساليب مكافحة أهداف جوية تتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات.