جين بينغ يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم خلال افتتاحه اليوم منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا إن “العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة منذ قرن ويمر بعصر من التنمية والتحولات الكبرى” مؤكدا أن المقاربة الخاطئة الداعية إلى الاستقطاب والمجابهة سواء كان شكلها حربا باردة او ساخنة او تجارية او تكنولوجية ستضر بمصالح دول العالم ورفاهية شعوبها في نهاية المطاف.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن العالم المنقسم غير قادر على التغلب على التحديات المشتركة التي تقابل البشرية منبها إلى أن “المواجهة ستقود البشرية إلى طريق مسدود”.

وأضاف شي “لقد أثبتت تجاربنا مرارا وتكرارا أن سياسة إفقار الجار والعمل الانفرادي واللجوء إلى الانعزالية المتغطرسة محكوم عليها بالفشل حتما” داعيا إلى العمل على إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.