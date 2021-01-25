زاخاروفا: فتح تحقيقات بنشر شركات تكنولوجية أمريكية مواد مفبركة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فتح تحقيقات بقضية نشر عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية مواد مفبركة بشأن المظاهرات غير المرخص بها في روسيا وإبلاغها السفير الأمريكي لدى موسكو احتجاجها بسبب تصريحات بلاده بهذا الصدد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات متلفزة كما نقلت وكالة تاس إن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أعرب للسفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفانلدى خلال اتصال هاتفي عن الاحتجاج القوي بسبب قيام السفارة الأمريكية في روسيا بنشر تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى منصاتها في الإنترنت دعماً لأعمال غير شرعية شهدتها مدن روسية عدة مشدداً على ضرورة “التقيد الصارم بقوانين روسيا والقواعد الدبلوماسية المعترف بها”.

وأضافت زاخاروفا “لاحظنا نشاطاً كبيراً جداً من قبل ما يسمى بـ “عمالقة تكنولوجيا المعلومات” وهي بالطبع أمريكية تقوم بنشر الكثير من المعلومات المزيفة ونحن سنفتح تحقيقا بهذا الأمر” لافتة إلى أن طرح هذه المشكلة سيكون مع الأمريكيين ومن خلال المنظمات الدولية.