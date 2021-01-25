ليجيان: الوجود القوات الأمريكي في بحر الصين الجنوبي لا يخدم السلام

جددت وزارة الخارجية الصينية مجدداً على أن وجود القوات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي لا يخدم السلام في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله للصحفيين اليوم رداً على دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى بحر الصين إن “الولايات المتحدة كثيراً ما ترسل طائرات وسفناً إلى بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها لكن ذلك لا يخدم السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم السبت الماضي أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز ما سماه “حرية البحار” وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن الرئاسة.