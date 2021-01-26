التشريع النفطي ورفع قيمة الرواتب أهم مطالب نقابة عمال النفط بحمص

حمص- صديق محمد

عقدت نقابة عمال النفط بحمص مؤتمرها السنوي وتركزت مداخلات العمال على ضرورة إعادة مخصصات العاملين في قطاع النفط من مادة المازوت وعلى البطاقة الذكية ،وتشميل الزوجة والأولاد بالتأمين الصحي ، وإيجاد حلول لمعوقات التأمين الصحي في المشفى العمالي وفتح سقف الوصفات ، واقتراح تسعيرة خاصة بعمال النفط في المشفى العمالي.

كما طالبوا برفع متممات الراتب تعويض عائلي طبيعة عمل اختصاص طبيعة مخاطر مهنة ، والنظر بإحداث منافذ بيع ضمن التجمعات العمالية للمواد الأولية والخبز ، وإعادة صرف مستحقات العمال من مادة الصابون في معمل مزج الزيوت ، ورفع قيمة تعويضات صناديق النقابة ، والنظر بوضع السكن العمالي وحل المعوقات التي تواجه تسليمه ،والمطالبة بالإعلان عن مسابقة لسد النقص الحاصل في اليد العاملة الخبيرة ،وإيجاد حل في مشكلة تعيين مراقبين تفتيش غير اختصاصين في الهيئة المركزية ، وتطبيق التشريع النفطي في سورية ،وتكريم رجال الدفاع المدني وعمال إطفاء مصفاة حمص والسورية لنقل النفط الخام لدورهم في إخماد عدة حرائق ،والنظر بوضع شؤون المنقولين إلى حقول المنطقة الوسطى.

والمطالبة بالوجبة الداعمة لعمال حقول النفط في المنطقة الوسطى وبحسم لأبناء النقابيين العمال في التعليم المفتوح أسوة بنقابة المعلمين ، وإجراء فحص طبي دوري لعمال النفط في المواقع الخطرة التي تعرضهم لإصابات ، إشراك التنظيم النقابي في لجان المسابقات وتعيين الادارات ، ورفع سقف إصلاح الآليات بما يناسب أسعار السوق ،وتحديد أسطول النقل في شركة مصفاة حمص ورفده بآليات جديدة ، وضرورة تأمين سيارة إسعاف خاصة بشركة مصفاة حمص .

وإيجاد حل لوضع التأمينات الجتماعية التي لا تقر بإصابة العامل إلا عبر دعوة قضائية يتم احتساب اتعابها بنسبة 30 % من راتب العمل .