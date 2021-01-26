النقابات العمالية في حلب تختتم مؤتمراتها السنوية

حلب – معن الغادري

اختتمت النقابات العمالية في حلب مؤتمراتها السنوية والتي استمرت على مدى أسبوعين ناقش خلالها المؤتمرون الذين يمثلون مختلف القطاعات العديد من القضايا العمالية والمعيشية والاقتصادية والسبل الكفيلة للنهوض بالقطاع الانتاجي .

وتمحورت المداخلات حول ضرورة تحسين الرواتب والأجور ورفع التعويض الصحي وصرف الوصفات الطبية وأجور الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وزيادة وتعويضات الاختصاص للخريجين ، وتأمين الغاز والمازوت المنزلي للعمال وإعادة النظر بنسبة التعويض العائلي والمعالجة السنية.

كما طالب العمال بتوفير مستلزمات الانتاج وإعادة تأهيل وترميم المعامل التي تعرضت للأضرار جراء الإرهاب وتوفير وسائط النقل آو صرف بدل نقل ، بالإضافة إلى تأمين خطوط انتاج حديثة لتدعيم العملية الإنتاجية .

وطالبت العديد من المداخلات بتثبيت العمال المؤقتين وتشميل كل العمال بالوجبة الغذائية .

حضر المؤتمرات قيادات حزبية ونقابية .