مؤتمرات فرق طرطوس تتوحد في مطالبها

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

عقدت فرقة مركز المدينة بقطاع شعبة بانياس بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق محمود شاليش والرفيق أمين الشعبة عمار حسن وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس بيان عثمان وعدد من أعضاء قيادة الشعبة وتركزت المداخلات حول الواقع الخدمي ضمن قطاع الفرقة .

وفي قطاع شعبة صافيتا عقدت فرقة صافيتا القلعة بحضور عضو قيادة الفرع جمال غزيل الذي اكد على الحالة التنظيمية في رفد طاقات الحزب بعناصر النجاح والتجدد وطرح كافة الشكاوى خلال الاجتماعات وتوثيقها ورفد الحزب بالطاقات الشابة الواعية وإعدادها وتثقيفها بعثياً فحزبنا حزب التجدد و الشباب هم الأمل للمستقبل الأفضل .

أمين شعبة صافيتا الرفيق أسامة مهنا الموعي أوضح أن دورنا كحزب يحتم بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات الجماهير بتفعيل الأداء الحزبي ونشاط البعثيين في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الحزب والتعامل بشفافية ومصداقية مع الناس والنزول إلى الميدان وبين الناس لمعرفة همومهم وشكاويهم و تطلعاتهم المستقبلية والعمل عليها.

والسعي لرفع الوعي المجتمعي والحس الوطني وإحياء الروح الوطنية والتنبه من الشائعات المضللة و الأخبار الملفقة والكذب والدجل الذي تنشره وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المغرضة التي تستهدف قلب المواطن ضد دولته و خلق الفتن و إحداث شرخ بينهما ، لإخفاء الوجه الحقيقي للعدو.

حضر المؤتمر بعض أعضاء قيادة الشعبة ورئيس مجلس مدينة صافيتا ميشيل حنا.

وكانت شعبة المدينة الأولى في إطار استكمال مؤتمرات فرقها عقدت مؤتمر فرقة المياه والصرف الصحي وشركة الدراسات بحضور أمين الفرع الرفيق د. محمد حبيب حسين.

حيث قدم عرضاً سياسياً ركز خلاله على ثوابت الموقف السوري والتطورات والمستجدات والحصار الاقتصادي والضغوطات التي تأتي مع قرب الاستحقاق الدستوري ووقوف البعثيين صفاً واحداً خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد , والمسؤولية الكبيرة تجاه الاستحقاق القادم وتكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات الرئاسية .

وطالب أمين الشعبة الرفيق إياد أحمد الرفاق بالابتعاد عن النمطية ، والتوجه نحو الابتكار وحضر المؤتمر عدد من أعضاء قيادة الشعبة والمديرين العامين ضمن قطاع الشعبة.

وعقدت فرقة العجمي ضمن قطاع شعبة المدينة الثانية ، بحضور عضو قيادة فرع طرطوس للحزب الرفيق ابراهيم مرجان وأمين الشعبة الرفيق مازن رمضان وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس ثريا الجندي وعدد من أعضاء قيادة الشعبة.

وعقدت الفرقة الثانية في شركة مصفاة بانياس ضمن قطاع الشعبة العمالية في بانياس مؤتمرها السنوي بحضور عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الشهداء والفلاحين الرفيق محمود شاليش .

بتأكيده على تعزيز ثقافة الحوار ومبدأ النقد والنقد الذاتي والإشارة بشفافية إلى نقاط الخلل بروح المسؤولية الملتزمة بغية معالجتها وإلقاء الضوء على الايجابيات لتدعيمها بما ينعكس على فاعلية الحياة الحزبية.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة ومدير عام شركة مصفاة بانياس بسام سلامة ورؤساء اللجان النقابية.

كما عقدت الفرقة السادسة عشرة في الشعبة الاقتصادية بشركة الاسمنت بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق ابراهيم مرجان وأمين الشعبة الرفيق مصطفى سلامة وعدد من أعضاء قيادة الشعبة والمدراء المعنيين.

وفي شعبة المنطقة الثانية للحزب عقدت فرقة بملكة ومرسحين وجديتي مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق أمين الفرع الرفيق د. محمد حسين وعضو قيادة الفرع الرفيق جمال غزيل وأمين الشعبة علي شعبان وعدد من أعضاء قيادة الشعبة.

وأشار “حسين” إلى الجانب الخدمي وعن وجود شح في الموارد وخاصة مادتي المازوت والبنزين الناجم عن الحصار والعقوبات لافتاً إلى الأولوية المعطاة للأفران والإسعاف ووسائل النقل العامة لتأمين مستلزمات الصمود حتى تحقيق الانتصار .

وتركزت المداخلات حول القضايا الخدمية والاقتصادية والثقافية والفكرية .

وفي برمانة المشايخ عقدت فرقة الدرداره مؤتمرها السنوي بحضورعضو قيادة الفرع الرفيق د. عميد قبلان وأمين الشعبة الرفيقة ندى محمد وتركزت المداخلات حول الواقع الخدمي ضمن قطاع الفرقة .

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة.

وفي شعبة بانياس عقدت اليوم فرقة اسقبلة مؤتمرها السنوي بحضورعضو قيادة الفرع الرفيق محمود شاليش وأمين الشعبة الرفيق عمار حسن وعدد من أعضاء قيادة الشعبة وتركزت المداخلات حول الواقع الخدمي ضمن قطاع الفرقة .

ثم قام الرفيقان عضو قيادة الفرع وأمين الشعبة بزيارة أسرة الشهيد غدير محمود ناصيف.

وفي المشتى عقدت فرقة البارقية الأولى مؤتمرها السنوي بحضور عضو قيادة الفرع طرطوس الرفيق هيثم عاصي الذي شدد على الاهتمام بالشباب بزجه بمواقع العمل وتأهيله التأهيل الصحيح لتولي المهمات الموكلة إليه والتركيز على الجانب الثقافي ودعم القطاع الزراعي.

وحضر المؤتمر أمين الشعبة محمد الحمصي وعدد من أعضاء قيادة الشعبة والدوائر الرسمية المعنية وتركزت المداخلات على إعادة تفعيل الاجتماع الحزبي ومتابعة أمور العساكر المسرحين بتأمين القروض وتأمين السماد للفلاحين وتزفيت الطرقات وفتح خطوط نار ضمن الغابات ومعالجة ضعف الكهرباء وتأمين مستحقات المواطنين من الخبز مع جودة الرغيف .