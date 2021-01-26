مرتزقة النظام التركي من الإرهابيين يسرقون جسر “بداما” للسكك الحديدية بريف إدلب

أقدم مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية على تفكيك وسرقة وتخريب جسر بداما للسكك الحديدية الواصل بين بلدتي بداما والزعينية في أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وبينت وزارة النقل في بيان تلقت سانا نسخة منه أن “التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي فككت وسرقت جسر بداما للسكك الحديدية الواصل بين بلدتي بداما والزعينية المحاذية للطريق الدولي أم فور على محور حلب اللاذقية بطول 245 مترا وارتفاع 18 مترا”.

وأوضحت الوزارة أن جسر بداما مؤلف من 8 فتحات منها 2 بيتونية بطول 5ر16 مترا و6 معدنية بطول 34 مترا لكل منها وأن الإرهابيين قاموا بتفكيكها ونقلها إلى ورشات ومعامل خاصة بالتفكيك واستخرجوا كميات كبيرة من الحديد المستخدم في بناء الجسر إضافة إلى حديد السكة الحديدية كاملاً.