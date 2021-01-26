نقابة عمال مصارف الرقة تعقد مؤتمرها السنوي

البعث ميديا – مساعد العلي

عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بالرقة مؤتمرها السنوي في إتحاد عمال الرقة المقر المؤقت بحماه.

واستعرض الرفيق عبود الشحاذة رئيس مكتب النقابة التقارير السنوية وفتح باب المداخلات حيث تركزت على:

تحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها، رفع سقف المكافآت التشجيعية، واحتساب التعويضات على الراتب الحالي وصرف بدل التنقل على أساس الراتب الحالي، وصرف بدل الإجازات للعاملين

كما تركزت الطروحات حول زيادة قيمة اللباس العمالي بما يتناسب مع الوضع الحالي، وتأمين العمالة اللازمة من كافة الفئات للمصارف والدوائر والمؤسسات في مجال عمل المكتب.

إضافة للسعي لتأمين صحي شامل لكافة العاملين بالدولة وتشميل العمال المتقاعدين بالتأمين الصحي مع أسرهم، وتأمين وجبة غذائية (وقائية) للمصارف، و إلغاء ضريبة الدخل بشكل كامل على الأجور ورواتب العاملين في الدولة، وفتح سقف الرواتب وربطه بسن الإحالة للتقاعد وليس بسقف محدد.

كما تمت المطالبة بفتح صندوق مكتب النقابة علما انه قد تم فتح صندوقي المساعدة والتكافل، وتشكيل لجان لاستصدار بطاقة ذكية في الريف المحرر لتخفيف الأعباء عن الأخوة المواطنين، وتفعيل فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الريف المحرر للرقة وذلك لتخفيف معاناة عمال الرقة المنتهية خدماتهم، وتوجيه كتب رسمية للدوائر التي لم تسدد ما يترتب عليها من اقساط عن السنوات السابقة للمصارف.

وقد تم متابعة جدول أعمال المؤتمر ، وتمت المصادقة على كافة التقارير وفوض المؤتمرون مكتب النقابة لتعديل صندوق المساعدة وقبل الختام تم ترميم شاغر مكتب النقابة بانتخاب الرفيق خالد العلي لعضوية مكتب النقابة.