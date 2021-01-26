87 ألف طالب وطالبة لامتحانات جامعة البعث

حمص- صديق محمد

تقدّم للامتحانات الجامعية للفصل الدراسي الأول 2020- 2021 في جامعة البعث نحو 87 ألف طالب وطالبة من مختلف الاختصاصات في 21 كلية، إضافة إلى 4 معاهد.

ولفت أمين فرع الجامعة للحزب الدكتور فائق شدود والدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة خلال الجولة الامتحانية على الكليات الطبية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى أن الجامعة قامت بكافة الخطوات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية، من تجهيز القاعات والمدرجات بالمستلزمات الضرورية، وتحديد رؤساء القاعات والمراقبين في كل كلية لتوفير الأجواء الامتحانية المريحة للطلاب.

مشددين على ضرورة التقيّد التام بوجوب ارتداء الكمامة للكادر العلمي والإداري والطلاب تحت طائلة حرمان الطالب من الامتحان في حال عدم التقيّد والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتحقيق التباعد المكاني في القاعات والمدرجات، إضافة إلى أعمال التعقيم وقياس الحرارة على أبواب الكليات، مؤكدين أهمية تحقيق الموضوعية والشمولية في الأسئلة الامتحانية، وأن تتناسب مع مدة الامتحان، وعدم التأخر في إصدار النتائج الامتحانية ونشرها فوراً على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل كلية.