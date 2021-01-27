إصابات كورونا تتخطى المئة مليون عالميا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول العالم إلى 100856979 إصابة.

وأفاد موقع ورلد ميتر المختص بالإحصاءات فإن عدد الوفيات الناجمة عن المرض وصل إلى 2167150 وفاة مع تعافي 72892416 شخصا منه.

بدوره ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم: أن البلاد سجلت 13202 إصابة جديدة ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليونين و161279 مع ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 53972 شخصا بعد رصد 982 وفاة جديدة.

في حين سجلت وزارة الصحة المكسيكية 7165 إصابة جديدة و1743 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 1788905 والوفيات إلى 152016.

أما في الصين فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم: أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 75 إصابة جديدة بينها 55 حالة إصابة محلية العدوى و20 حالة وافدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 89272 إصابة فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

من جهتها سجلت تايلاند 819 إصابة جديدة و وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15456 والوفيات إلى 76.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الامراض تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 76429.

وأوضحت الوكالة: أن هذه هي المرة الأولى منذ عشرة أيام التي يرتفع فيها عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 500 إصابة في اليوم.

وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع الحاد في الإصابات إلى انتشار العدوى الجماعية في المدارس والمرافق التعليمية.