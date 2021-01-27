الذهب يتراجع 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية

سجلت تداولات الذهب نطاقا محدودا اليوم إذ يترقب المتعاملون في السوق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والتطورات المتعلقة بحزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت “رويترز”: أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1849.16 دولاراً للأوقية كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1847.50 دولارا.

بدورها انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.41 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.7بالمئة إلى 1091.08 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2322.66 دولارا.