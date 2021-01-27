بوتين يكلف وزارة الخارجية بشأن إبرام معاهدة (ستارت 3) الدولية

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول إبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة (ستارت3).

وجاء في أمر التكليف الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية بحسب وكالة “سبوتنيك”: “تكلف وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إبرام معاهدة (ستارت 3) الدولية التي ستتضمن الأحكام الرئيسة التي أقرتها الحكومة الروسية وضمان إبرامها عند التوصل إلى اتفاق”.

وسيمثل نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مناقشة مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية اتفاق تمديد المعاهدة بين الطرفين.

بدوره قال ريابكوف للصحفيين اليوم :إن روسيا ترحب بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية ستارت وهذا هو القرار الصحيح موضحاً أنه تم بشروط موسكو، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأضاف “بشكل عام هذا قرار مفيد للطرفين ولدينا هامش كبير من الوقت لبدء وإجراء مفاوضات ثنائية معمقة حول مجموعة كاملة من القضايا التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي لضمان أمن موثوق لدولنا لفترة طويلة قادمة”.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي أكدا خلال اتصال هاتفي أمس ارتياحهما للتوصل إلى اتفاق حول تمديد معاهدة (ستارت3) حيث سيكمل الطرفان خلال الأيام القريبة كل العمليات الضرورية الخاصة بضمان استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة في مجال الحد المتبادل من الترسانات الصاروخية النووية.